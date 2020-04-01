İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero Türk Halkına Teşekkür Etti - Son Dakika

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İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero Türk Halkına Teşekkür Etti
6 saat önce
İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero Türk Halkına Teşekkür Etti.
İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero Türk Halkına Teşekkür Etti
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
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