Son Dakika Haberleri: İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak
Son Dakika Güncel İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak

İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid, Latin Amerika ülkesi Şili'nin hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle iptal ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapacak.

İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid, Latin Amerika ülkesi Şili'nin hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle iptal ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapacak.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Şili'nin, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını açıkladığını COP25 iklim konferansının 2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren gösteriler nedeniyle COP25 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını açıklamıştı.

Şili'nin toplantıları iptal etmesinin ardından İspanya hükümeti, iklim konferansına ev sahipliği yapma teklifinde bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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