Son Dakika Haberleri: İspanya, Sırbistan'ı yendi ve çeyrek finalde Polonya ile eşleşti!
Son Dakika Spor Haber

İspanya, Sırbistan'ı yendi ve çeyrek finalde Polonya ile eşleşti!

1 saat önce

Salon: Wuhan Spor MerkeziHakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Steven Anderson (ABD), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)İspanya: Claver 14, Marc Gasol 11, Hernangomez Geuer 7, Llull 9, Ribas 5, Fernandez 7, Juancho Hernangomez 3, Oriola 6, Rubio 19Sırbistan: Bjelica 3, Bogdanovic 26, Jokic 6,...

İspanya, Sırbistan'ı yendi ve çeyrek finalde Polonya ile eşleşti!, System.String[]

Salon: Wuhan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Steven Anderson (ABD), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)


İspanya: Claver 14, Marc Gasol 11, Hernangomez Geuer 7, Llull 9, Ribas 5, Fernandez 7, Juancho Hernangomez 3, Oriola 6, Rubio 19


Sırbistan: Bjelica 3, Bogdanovic 26, Jokic 6, Jovic 4, Milutinov 7, Bircevic 3, Lucic 8, Guduric, Marjanovic, Micic 5, Raduljica 7, Simonovic


1. Periyot: 13-20


Devre: 45-37


3. Periyot: 67-56


Beş faulle çıkan: 37.19 Jovic (Sırbistan)


Bu maça kadar 4'te 4 yapan iki takım da çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti. Namağlup yoluna devam eden İspanya, çeyrek finalde Polonya, ilk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise Arjantin ile eşleşti.

Sırbistan Karadağ, Brezilya, Meksika, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas
İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya, Sırbistan'ı yendi ve çeyrek finalde Polonya ile eşleşti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]