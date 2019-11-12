Son Dakika Haberleri: İspanya: Sol partiler koalisyonda anlaştı ancak hükümet kurulamıyor
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İspanya: Sol partiler koalisyonda anlaştı ancak hükümet kurulamıyor

6 saat önce

Nisan ayından bu yana koalisyon kurma girişimlerinin sürdüğü İspanya'da Sosyalist Parti ile aşırı sol görüşlü Podemos Partisi 10 Kasım Pazar günü gerçekleşen erken seçimin ardından anlaşmaya vardı ancak yine de meclis çoğunluğu oluşturulamıyor.

İspanya: Sol partiler koalisyonda anlaştı ancak hükümet kurulamıyor, System.String[]

Nisan ayından bu yana koalisyon kurma girişimlerinin sürdüğü İspanya'da Sosyalist Parti ile aşırı sol görüşlü Podemos Partisi 10 Kasım Pazar günü gerçekleşen erken seçimin ardından anlaşmaya vardı ancak yine de meclis çoğunluğu oluşturulamıyor.


Son dört yılda dördüncü kez erken seçime giden ülkede kalıcı bir hükümet kurmak için taraflar arasında aylardır görüşmeler devam ediyordu.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:01 
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