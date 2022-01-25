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İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı - Son Dakika

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

25.01.2022 10:48

- İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı Porto Riko'da bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk Valisi Juan Ponce de Len'un heykeli bir grup tarafından yıkıldı.

- İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

SAN JUAN - Porto Riko'da bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk Valisi Juan Ponce de Len'un heykeli bir grup tarafından yıkıldı.

Porto Riko'da bulunan İspanyol sömürge dönemi generali Juan Ponce de Len'un heykeli, İspanyol Kralı 6'ncı Felipe'nin ziyareti öncesinde yıkıldı. Başkent San Juan'ın meydanında bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk valisi olan Len'un heykelinin, Kral VI. Felipe'nin Porto Riko ziyaretine karşı çıkan bir grup tarafından yıkıldığı açıklandı. San Juan Belediye Başkanı Miguel Romero, olayı eleştirerek, "Tahammül etmeyeceğimiz şey Vandalizm. 500 yıl önceki İspanyollar şimdikilerle aynı değiller" dedi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı
İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı
İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

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Porto Riko, San Juan, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı - Son Dakika
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