Son Dakika Haberleri: İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak: Gelirler kadın futbol ligine gidecek
Son Dakika Spor İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak: Gelirler kadın futbol ligine gidecek

İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak: Gelirler kadın futbol ligine gidecek

6 saat önce

İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak. Ulusal Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) Pazartesi günü yapılan açıklamada organizasyonun Ocak 2020'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak: Gelirler kadın futbol ligine gidecek, System.String[]

İspanya Süper Kupa Dörtlü Turnuvası 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da yapılacak. Ulusal Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) pazartesi günü yapılan açıklamada organizasyonun Ocak 2020'de gerçekleştirileceği duyuruldu.


Federasyon bu anlaşmadan ne kadar maddi kazanç elde edileceğini açıklamazken, gelirin İspanyol amatör futbol ve kadın futbol ligine harcanacağı belirtildi.

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Suudi Arabistan, Süper Kupa, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:31 
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