İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak: Gelirler kadın futbol ligine gidecek
6 saat önce
İspanya Süper Kupa Turnuvası Suudi Arabistan'da yapılacak. Ulusal Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) Pazartesi günü yapılan açıklamada organizasyonun Ocak 2020'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İspanya Süper Kupa Dörtlü Turnuvası 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da yapılacak. Ulusal Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) pazartesi günü yapılan açıklamada organizasyonun Ocak 2020'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
Federasyon bu anlaşmadan ne kadar maddi kazanç elde edileceğini açıklamazken, gelirin İspanyol amatör futbol ve kadın futbol ligine harcanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:31
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