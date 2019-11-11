Son Dakika Haberleri: İspanya Süper Kupası 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak
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İspanya Süper Kupası 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak

7 saat önce

Süper Kupa maçlarının 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanması karşılığında İspanya Futbol Federasyonu, 120 milyon avro gelir elde edecekİspanyol futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.

İspanya Süper Kupası 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak, System.String[]

Süper Kupa maçlarının 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanması karşılığında İspanya Futbol Federasyonu, 120 milyon avro gelir elde edecek


İspanyol futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.


Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.


İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları, 4'lü final şeklinde 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.


Kura çekimi yapıldı


2020 İspanya Süper Kupası maçları için kura çekimi, RFEF'in Madrid'deki binasında gerçekleştirilirken, eşleşmeler Valencia-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid şeklinde oldu.


Kupada Valencia-Real Madrid maçının 8 Ocak, Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ise 9 Ocak'ta oynanacağı, kazanan takımların 12 Ocak'ta final yapacağı aktarıldı.


120 milyon avro gelir elde edilecek


İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon avro ödeyecek.


Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin avro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon avro, kazanan kulübe ise 2 milyon avro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.


Rubiales: "Çok fazla ülke kapımızı çalıyor"


RFEF Başkanı Luis Rubiales, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok fazla ülke kapımızı çalıyor. Hedeflerimizden bir tanesi, FIFA üyesi federasyonlarla iş birliği yapmak. Şimdi bunu Suudi Arabistan ile gerçekleştiriyoruz. Kadınlar ve erkekler tamamen eşit bir şekilde stada girecekler." diye konuştu.


Rubiales, bir dönem gündeme gelen El Clasico'nun (Barcelona-Real Madrid) ABD'nin Miami kentinde oynanması girişimiyle ilgili ise, "Sadece Süper Kupa sınırlarımız dışında oynanabilir. La Liga maçları buna dahil değil. FIFA ve UEFA'nın bu konudaki kararı açık." değerlendirmesinde bulundu.


İspanya Süper Kupası'nda ilk defa 4'lü final organizasyonuna geçilirken, tek final üzerinden yapılan son organizasyon ise ilk kez yurt dışında oynanmıştı.


Barcelona ve Sevilla arasında Fas'ın Tanger kentinde 12 Ağustos 2018'de oynanan maçı, Katalan ekibi 2-1 kazanmıştı.

Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan, Süper Kupa, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:02 
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