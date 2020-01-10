İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak - Son Dakika Spor

İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak

6 saat önce

İspanya Süper Kupa'nın ikinci yarı final maçında Barcelona'yı 3-2 yenen Atletico Madrid, Real Madrid'in ardından finale adını yazdırdı.

İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak, System.String[]

İspanya Süper Kupa'nın ikinci yarı final maçında Barcelona'yı 3-2 yenen Atletico Madrid, Real Madrid'in ardından finale adını yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Atletico Madrid, 46. dakikada Koke ile 1-0 öne geçti. Atletico'ya hemen karşılık veren ve Lionel Messi (Dk. 51) ile beraberliği yakalayan Katalan ekibi, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru 2-1'e getirdi.

Barcelona adına, karşılaşmanın 59. dakikasında Messi ve 74. dakikasında Pique'nin attığı goller VAR'a danışan hakemin kararıyla iptal edildi.

Maçın 81. dakikasında Atletico Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata'nın golüyle skora bir kez daha eşitlik geldi. (2-2)

Kırmızı-beyazlı takım, 86. dakikada Angel Correa'nın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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