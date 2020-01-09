İspanya Süper Kupası Yarı Final | Barcelona vs Atletico Madrid - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Süper Kupası Yarı Final | Barcelona vs Atletico Madrid - Son Dakika Spor

İspanya Süper Kupası Yarı Final | Barcelona vs Atletico Madrid

6 saat önce

İlk kez 4 takımlı bir turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenip adını finale yazdırmıştı.

İspanya Süper Kupası Yarı Final | Barcelona vs Atletico Madrid, System.String[]

İlk kez 4 takımlı bir turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenip adını finale yazdırmıştı.


Bu akşam saat 23: 00'te Barcelona ile Atletico Madrid dev maçta karşı karşıya gelecek.


Muhtemel 11'ler...


Barcelona:  Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann??.


Atletico Madrid:  Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Felix, Morata?.


YAZARI HALİL DEMİRKAN'IN YORUMU...


Barcelona, hafta sonu Espanyol karşısında maçın son dakikasında kalesinde gördüğü gol ile beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Bu karşılaşmada zorlu rakibine karşı galip gelerek morallenmek isteyeceklerdir.


Savunma oyunu kusursuza yakın bir şekilde sergileyen Atletico Madrid, karşılaşmada yine bu özelliğiyle ön plana çıkacaktır.


"İY 1.5 ALT" bahsi mücadele için uygun bir seçenek.

TEK MAÇ'TA ÜYELERİ NE OYNUYOR?


'da  ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih %55 ile Barcelona galibiyeti!


"KG VAR" ve "1.5 ÜST" seçenekleri ise diğer öne çıkan bahisler olarak göze çarpıyor...


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:06 
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