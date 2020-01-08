İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid - Son Dakika Spor

İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid

6 saat önce

Valencia ile Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale çıkma mücadelesi verecek.

İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid, System.String[]

Valencia ile Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale çıkma mücadelesi verecek. 4 takımlı organizasyon Suudi Arabistan'da düzenleniyor.


Muhtemel 11'ler...


Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Jovic.


Valencia: Cillessen; Piccini, Garay, Paulista, Gayá; Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo, Maxi.


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İki ekip arasındaki son 10 maçın 9'unda ilk yarı gol oldu.


İki ekip arasındaki son 10 maçın 9'u "KG VAR" bitti.


Real Madrid kendi liginden oynadığı takımlara karşı 10 maçtır kaybetmiyor.


Valencia bu sezon La Lig'da ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 25 maçın 23'ünde gol attı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Suudi Arabistan, Real Madrid, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:21 
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