İspanya, terör örgütleri ETA ve GRAPO'dan ele geçirilen silahları imha etti - Son Dakika

İspanya, terör örgütleri ETA ve GRAPO'dan ele geçirilen silahları imha etti

04.03.2021 15:43
İspanya, terör örgütleri ETA ve GRAPO'dan ele geçirilen silahları imha etti, System.String[]

İspanya'da ETA adıyla bilinen "Bask Yurdu ve Özgürlük" ile GRAPO olarak tanınan "1 Ekim Anti Faşist Direniş Grupları" adlı terör örgütlerine ait olan ve polis operasyonlarında ele geçirilen silahlardan bir kısmı imha edildi.

İspanya'da ETA adıyla bilinen "Bask Yurdu ve Özgürlük" ile GRAPO olarak tanınan "1 Ekim Anti Faşist Direniş Grupları" adlı terör örgütlerine ait olan ve polis operasyonlarında ele geçirilen silahlardan bir kısmı imha edildi.

Madrid'in Valdemoro ilçesindeki Guardias Jovenes Duque de Ahumada Jandarma Okulunda düzenlenen törene Başbakan Pedro Sanchez ile 6 bakan katıldı.

İspanya'nın terörle mücadelesindeki kararlığına atfen sembolik olarak Jandarma Okulunda yapılan törende, yüzde 90'ı ETA'ya ait olan ve aralarında 697 tabanca ve 274 hafif makineli tüfeğin de bulunduğu 1377 silah, üzerlerinden iş makinaları geçerek kullanılamaz hale getirildi.

Başbakan Sanchez, burada yaptığı konuşmada, "Bu sembolik tören, İspanyol demokrasisi karşısında ETA'nın yenilgisinin bir göstergesidir." dedi.

ETA'nın yenilgisinin güvenlik güçleri ve hakimlerin çabaları ile Fransa'nın iş birliği ve İspanyol halkının direnişi sayesinde olduğunu vurgulayan Sanchez, "ETA'nın ortadan kalkmasına rağmen terörizm gerçeği ve terörizmin açıklığa kavuşturulmasında halen katetmemiz gereken çok yol var. Farklı terör örgütleri tarafından öldürülenlerin ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ETA ve GRAPO terör örgütleri mensupları tarafından kullanılan ve 1977-2005 yıllarında yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahların imha edilmesi için Ulusal Mahkeme tarafından 2016 yılında karar çıkarılmıştı.

İmha edilen silahlar arasında, terör örgütü ETA'ya ait olan ve Fransa'nın İspanyol makamlarına teslim ettiği silahların da bulunduğu bildirildi.

Bu arada ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado ve Terörizm Mağdurları Kolektifi, sol koalisyon hükümetinin, Bask bölgesindeki ETA yanlısı partilerle mecliste iş birliği yapmasını protesto etmek ve "ETA'nın işlediği suçların yarısından fazlasının halen çözülmemesi" gerekçeleriyle törene katılmadı.

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre terör eylemleri yapan ve yaklaşık 900 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, Ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını, Nisan 2017'de tamamen silah bıraktığını açıklamış ve Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanya'da özellikle 1970'li yıllarda terör eylemleri yapan ve yaklaşık 80 kişinin ölümünden sorumlu tutulan, aşırı sol ve komünist gruplarla bağlantısı olan GRAPO ise kendini feshetmese de güvenlik güçleri tarafından tüm üyeleri tutuklanmış, aktif olmayan bir örgüt olarak tanımlanıyor.

İspanya, Terör, Ekim, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya, terör örgütleri ETA ve GRAPO'dan ele geçirilen silahları imha etti - Son Dakika


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