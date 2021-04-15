İspanya turizm sektöründe "geçen yıla benzer bir yaz dönemi" endişesi hakim - Son Dakika

İspanya turizm sektöründe "geçen yıla benzer bir yaz dönemi" endişesi hakim

15.04.2021 16:19
İspanya turizm sektöründe

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik boyutta en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da ekonominin dinamosu olarak gösterilen turizm sektörü, 2021 yaz döneminin geçen yıla benzer geçmesi ihtimalinden endişe duyuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik boyutta en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da ekonominin dinamosu olarak gösterilen turizm sektörü, 2021 yaz döneminin geçen yıla benzer geçmesi ihtimalinden endişe duyuyor.

Sol koalisyon hükümeti, bir yıl öncesine oranla yaklaşık yüzde 80 düşüşün kaydedildiği ve 19 milyon turistin geldiği 2020'de turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların, bu yıl toparlanma sürecine girmesi ve 40 milyon turist gelmesi hedefi koysa da sektör çalışanları belirsizliğin devam ettiğini savunuyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının örgütü Exceltur'un Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, mevcut duruma ilişkin basında yer alan değerlendirmesinde, "Turizmde rekabet içinde olduğumuz Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler, yaz dönemi için şimdiden turistleri kendi destinasyonlarına çağırmaya başladı." dedi.

"Wake Up Spain" adlı bir seminere katılan İspanya'daki önemli otel gruplarının yöneticileri de 2019'da 83,7 milyon olan ülkeye gelen turist sayısının 2020'deki büyük düşüşten sonra bu yıl 40 milyonun altına inmemesi gerektiğini, aksi takdirde sektörün çok zorlanacağı bir döneme gireceğini vurguladı.

AC Hotels by Marriot Grubu Başkanı Antonio Catalan, mevcut durumda "kan kaybettiklerini" belirterek turizm sektörünün 2021'i 120 milyar avroluk bir kayıpla kapatma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"İspanya, Almanya değil. Direkt yardımlara dayanamaz." diyen Catalan, turizm sektörüne 30 veya 40 milyar avro gibi büyük rakamlarla uzun vadeli kredilerin açılması gerektiğini vurguladı.

İspanya'da turizm sektörünün ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasında önemli bir paya sahip olduğuna işaret eden Melia Hotels İnternacional Başkan Yardımcısı Gabriel Escarrer de AB'den İspanya'ya gelecek 140 miyar avroluk fonun yüzde 25'inin bu sektöre aktarılmasını, bu paranın dijitalleşme, turistik destinasyonların yeniden öne çıkarılması ve sektörün sürdürülebilirliği için kullanılmasını istedi.

Room Mate Hotels Başkanı Enrique Sarasola da "Eğer 2019 rakamlarının en azından yüzde 40'ını bu yıl yakalayamazsak İspanyol turizm sektörünü çok zorlu bir dönem bekliyor demektir. Eğer bu şekilde gidersek turizm endüstrisinin yüzde 70'i açılmayacaktır. Fakat toparlanmanın çok hızlı olacağını bilmek ve buna göre hazırlıkları yapmak gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Turizmde sürdürülebilirlik planları, 19 Nisan'da duyurulacak

Bugün katıldığı bir etkinlikte "Turizmde sayıdan daha çok kaliteye yoğunlaşmalıyız" diyen Turizm, Ticaret ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto, gelecek 3 yılı kapsayacak şekilde 1 milyar 840 milyon avroluk yatırımı öngören turizmde sürdürülebilirlik planlarını 19 Nisan Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.

Hükümet, iki gün önce açıkladığı ekonomik kalkınma planında genel anlamda turizm sektörüne 2024'e kadar toplam 3 milyar 400 milyon avroluk yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Koalisyon, Türkiye, İspanya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya turizm sektöründe 'geçen yıla benzer bir yaz dönemi' endişesi hakim - Son Dakika


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