Son Dakika Haberleri: İspanya: Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederse İncirlik'teki Patriot'larımızı çekebiliriz
Son Dakika Dünya İspanya: Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederse İncirlik'teki Patriot'larımızı çekebiliriz

İspanya: Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederse İncirlik'teki Patriot'larımızı çekebiliriz

2 saat önce

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu devam ettirmesi durumunda İncirlik'te bulunan Patriot füzelerini geri çekebileceklerini açıkladı

İspanya: Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederse İncirlik'teki Patriot'larımızı çekebiliriz, System.String[]

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu devam ettirmesi durumunda İncirlik'te bulunan Patriot füzelerini geri çekebileceklerini açıkladı.


Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Robles, "Hükümetimizin tutumu açık. Biz her zaman barıştan yanayız. Bu konuyu NATO'da görüşmek üzere gündeme getireceğiz." dedi.

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İncirlik, Türkiye, İspanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36 
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