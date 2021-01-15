İspanya, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, Doğu Akdeniz'de diyaloğu teşvik etme çabalarını aktif olarak destekliyor." ifadesi kullanıldı.

İspanya, söz konusu görüşmelerin, "Aralık 2020 tarihli AB Zirvesi sonuçlarıyla uyumlu olarak, bölgede gerginlik ve istikrarın azaltılmasında ilerleme sağlanmasına ve bölgede paylaşılan refahın üretilmesine katkıda bulanacağına inandığını" vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.