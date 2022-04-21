İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor

21.04.2022 16:59
İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme ulaştırılması için bir İspanyol gemisinin yolda olduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme ulaştırılması için bir İspanyol gemisinin yolda olduğunu açıkladı.

Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e birlikte gittiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya Başbakanı, 30'u büyük 40 kamyon ile mühimmattan oluşan 200 tonluk askeri malzemenin Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere "İsabel" adlı İspanyol askeri gemisiyle Polonya'ya doğru seyrine devam ettiğini söyledi.

"Bu, Ukrayna'ya şimdiye kadar gönderdiğimiz askeri malzemelerin iki katıdan daha fazla bir yardım." diyen Sanchez, "Ukrayna yalnız değildir. Avrupa, dünya sizinle ve asla yalnız bırakmayacağız. Avrupa, bu haksız savaşta Ukrayna'nın yanında birlik olacaktır." dedi.

Savaşın sorumlusu olarak gösterdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu suçlarının cezasını çekmesi gerektiğini" dile getiren Sanchez, Rus liderin " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap vermesi için gerekli her türlü iş birliğine açık olduklarını" kaydetti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya askeri ve mali desteklerinin artarak devam edeceğini, Ukrayna'da işlenen "savaş suçlarının" sorumlularının en kısa sürede cezalandırılması için ellerinden gelen tüm baskıyı yapacaklarını vurguladı.

Diğer yandan Sanchez ve Frederiksen, Rusya'nın saldırıları sonrasında harabeye dönen Ukrayna'nın Borodyanka kentine yaptıkları ziyaret sonrasında, burada gördüklerinden "dehşete kapıldıklarını" söyledi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın kontrol altına aldığını açıkladığı Mariupol'ün stratejik konumu dikkati çekiyor Rusya'nın kontrol altına aldığını açıkladığı Mariupol'ün stratejik konumu dikkati çekiyor TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu

Danimarka, İspanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement