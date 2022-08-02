İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak - Son Dakika
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İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak

02.08.2022 16:41
İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım yapacağını açıkladı.

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım yapacağını açıkladı.

İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığına göre, İspanya'daki Ukraynalı mültecilere 410 dolar para yardımı sağlanacak.

Yardımdan, geçici koruma altındaki ve yeterli maddi imkanlara sahip olmayan sığınmacılar faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra ailelerde her bir küçük çocuk için 102 dolar daha destek verilecek.

İspanya hükümeti, temmuzda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana savaştan kaçan 130 binden fazla Ukraynalının geçici koruma altına alındığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak - Son Dakika
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