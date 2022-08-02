Bunun yanı sıra ailelerde her bir küçük çocuk için 102 dolar daha destek verilecek.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.