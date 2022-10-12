İspanya Ulusal Günü kutlamaları bu yıl da polemiklere sahne oldu - Son Dakika
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İspanya Ulusal Günü kutlamaları bu yıl da polemiklere sahne oldu

12.10.2022 13:44
İspanya Ulusal Günü kutlamaları bu yıl da polemiklere sahne oldu

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın, Amerika kıtasının keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad) bu yıl da polemiklerle kutlandı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın, Amerika kıtasının keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad) bu yıl da polemiklerle kutlandı.

Kovid-19 salgınından dolayı 2020'de iptal edilen ve 2021'de kısıtlı katılımla gerçekleşen askeri geçide, bu yıl 4 binden fazla asker, 150 askeri araç, 84 uçak ve helikopter ile geniş bir katılım oldu.

Başkent Madrid'deki tören alanına birkaç dakika geç gelen ve protokolün çiğnenmemesi için Kral 6. Felipe'nin araçta beklemesine neden olan Başbakan Pedro Sanchez, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağ görüşlü bir grup tarafından ıslıklanıp, "istifa" sloganlarıyla protesto edildi.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden sadece ayrılıkçı Bask ve Katalonya'nın başkanları geçen yıllarda olduğu gibi bu yılki törene iştirak etmedi.

Katalonya'daki ayrılıkçı özerk hükümet geçen yıl 12 Eylül'ü "İspanya'nın Latin Amerika'daki soykırımının yıl dönümü" olarak tanımlamıştı.

Bu arada, Yüksek Mahkeme ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Carlos Lesmes'in dört yıldır yerine atama yapılmadığı için hafta başında istifa etmesiyle başlayan adli ve siyasi kurumsal krizin bir sonucu olarak ülkenin en üst adli kurumları olan Yüksek Mahkeme, Ulusal Mahkeme ve Adalet Yüksek Mahkemesi'nden hiçbir temsilci törene katılmadı.

Öte yandan, Madrid'de yaşayan Latin Amerikalı topluma bağlı bazı sivil toplum örgütleri de "kolonileşmeye hayır, kutlanacak bir şey yok" sloganıyla gösteri düzenledi.

Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Ulusal Günü kutlamaları bu yıl da polemiklere sahne oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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