İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla iniş yapmak isteyen paraşütçü elektrik direğine takıldı
1 saat önce
12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla şov yaparak geçit törenine iniş yapmak isteyen bir paraşütçü elektrik direğine takılarak asılı kaldı.
12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla şov yaparak geçit törenine iniş yapmak isteyen bir paraşütçü elektrik direğine takılarak asılı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:31
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı Milli maçtan dolayı bu hafta Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Japonya'da korkutan görüntü! Gökyüzü mosmor oldu ardından yüzyılın tayfunu yaşandı