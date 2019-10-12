Son Dakika Haberleri: İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla iniş yapmak isteyen paraşütçü elektrik direğine takıldı
Son Dakika Dünya İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla iniş yapmak isteyen paraşütçü elektrik direğine takıldı

İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla iniş yapmak isteyen paraşütçü elektrik direğine takıldı

1 saat önce

12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla şov yaparak geçit törenine iniş yapmak isteyen bir paraşütçü elektrik direğine takılarak asılı kaldı.

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12 Ekim Cumartesi günü düzenlenen İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla şov yaparak geçit törenine iniş yapmak isteyen bir paraşütçü elektrik direğine takılarak asılı kaldı.

İspanya Ulusal Günü törenlerinde bayrakla iniş yapmak isteyen paraşütçü elektrik direğine takıldı

İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:31 
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