Son Dakika Haberleri: İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor
Son Dakika Dünya İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor

İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor

6 saat önce

İspanya Yüksek Mahkemesi eski Venezuelalı istihbarat şefi Hugo Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti

İspanya, uyuşturucu kaçakçılığından aranan eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade ediyor, System.String[]

İspanya Yüksek Mahkemesi eski Venezuellalı istihbarat şefi Hugo Carvajal'ı ABD'ye iade etmeyi kabul etti. Alt mahkeme ABD'nin iade talebini reddetmişti.


Geçtiğimiz nisan ayında Carvajal, ABD'nin talebi üzerine İspanyol polisi tarafından tutuklanmıştı. Fakat İspanyol mahkemesi, eski generalin serbest bırakılması ve iade talebinin reddedilmesi yönünde karar vermişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Hugo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:13 
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