İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de - Son Dakika
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İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de

21.04.2022 11:44
İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de

- İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

- İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de

KİEV - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyarette, İspanya Başbakanı Sanchez ve Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı. Başbakan Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev'e geldim. Ukrayna, İspanya'nın dayanışması ve bağlılığına sahiptir" dedi.

İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev'de

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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