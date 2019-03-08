Son Dakika Haberleri: İspanya ve İtalya'da Dünya Kadınlar Günü Grevi

İspanya ve İtalya'da Dünya Kadınlar Günü Grevi

38 dakika önce

İspanya ve İtalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla genel greve gidildi.

İspanya ve İtalya'da Dünya Kadınlar Günü Grevi, System.String[]
İspanya ve İtalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla genel greve gidildi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete ilişkin taleplerin öne çıkarıldığı grev dolayısıyla ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar olurken, meydanlara inen kadınlar gösteri düzenledi.

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2017 yılında sembolik olarak başlayan grev son iki yıldır genel greve dönüştü. İşçi sendikalarından bazıları 24 saat, bazıları da gün içerisinde iki saat greve gitme kararı aldı.

Birçok üniversitede greve katılımdan dolayı dersler yapılamadı. Bask özerk yönetim parlamentosunda da milletvekillerinin greve katılımı nedeniyle yeterli çoğunluğa ulaşılamayınca bugünkü oturum iptal edildi.

Barselona kentinde kadın örgütlerinin üyeleri sabah erken saatlerde şehrin önemli yollarında trafiği durdurma eylemi yaptı. Ülke genelinde başta Madrid ve Barselona olmak üzere 70'den fazla kentte akşam saatleri için gösteriler organize edildiği duyuruldu.

Diğer yandan, İtalya'da da kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliğe karşı genel greve gidildi. Grev özellikle otobüs ve tren ulaşımını olumsuz etkilerken, Alitalia havayolu şirketi de saat 10.00 ila 14.00'te çalışanlarının grev yapacağını duyurdu.

İşçi sendikalarının gün içerisinde başta Roma ve Milano olmak üzere tüm büyük kentlerde organize ettiği gösterilerde ise "Eşitlik lehine hareket et" teması öne çıkarıldı. Eşitliğin "kadın meselesi olmadığını" vurgulayan sendika temsilcileri, ekonomilerin ve işletmelerin gelişmesi için eşitliğin şart olduğunu vurguladı.

Diğer bir güney Avrupa ülkesi Portekiz'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde kadına yönelik şiddete tepkiler ön plana çıkarıldı. Bu yılın ilk iki ayında erkekler tarafından uğradıkları şiddet sonucu 12 kadının hayatını kaybettiği ülkede dün kadına yönelik şiddete karşı ulusal yas ilan edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

İtalya, İspanya, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı

Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya ve İtalya'da Dünya Kadınlar Günü Grevi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]