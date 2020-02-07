İspanya ve İtalya'dan, AB'nin yeni politikalarında

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya sorunu ve düzensiz göçmen gibi Avrupa Birliğinin (AB) yeni politikalarında ortak inisiyatif başlatmak istediklerini söyledi.

Madrid'de görüşen Laya ve Di Maio, ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya sorununa değinen Di Maio, bu ülkedeki istikrarsızlıkların özellikle İtalya için "düzensiz göç ve terörizm tehdidi oluşturduğunu" vurguladı.

Di Maio, "Libya'daki bu savaş durumu devam ederse en fazla kaybeden Avrupa olur. Bu nedenle Libya'ya silah kaçakçılığının engellenmesine AB de dahil olmalıdır. İtalya ve İspanya, AB'deki komşularını bu konuyla ilgili bilgilendirmelidir." diye konuştu.

İspanya ve İtalya'nın başta düzensiz göçmen ve Akdeniz'deki kriz bölgeleri konularına işaret eden iki bakan, birçok soruna karşı AB içinde ortak inisiyatif başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Laya ile Di Maio, Akdeniz'in "bir kriz bölgesi değil, ticari büyük fırsatların bulunduğu bölge olması gerektiğinin" altını çizerek, AB'nin yeni politikalarında İtalya ve İspanya'nın bundan sonra "stratejik ortak olarak hareket ederek, tek ses olmaya çalışacağını" kaydetti.

Ayrıca, 2014'ten bu yana yapılmayan İspanya-İtalya hükümetler arası zirvenin bu yılda gerçekleşmesi için çalışma başlatıldığı da duyuruldu.