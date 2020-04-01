İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı - Son Dakika
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İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, Türkiye'ye yoğun teşekkür mesajları geldi.

İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, Türkiye'ye yoğun teşekkür mesajları geldi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından hibe edilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı "A-400M" tipi kargo uçağının İspanya'dan sonra İtalya'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından İspanya ve İtalya'ya gönderilen tıbbi malzemeler arasında kişisel koruma ekipmanları, dezenfektanlar ve 450 bin maske olduğu aktarıldı.

Malzemelerin bulunduğu yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajının yazıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, İtalya ve İspanya'nın NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla yardım talebinde bulunduğu anımsatıldı.

Stoltenberg, Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK'nın İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'dan teşekkür yağdı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da Twitter'dan, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) konuya ilişkin mesajını paylaşarak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Çavuşoğlu da mevkidaşına, "Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya'ya selamlar." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da Kovid-19'la ilgili gelişmelerin aktarıldığı basın toplantısında, bugün Türkiye ve Çin'den salgınla mücadelede sağlık malzemeleri geldiğini belirterek, İspanya olarak NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi.

İspanyol Genelkurmayı, resmi sosyal medya hesabından da Türkiye'ye ve destek veren NATO'daki diğer müttefiklerine teşekkür mesajı yayımladı.

İspanya'nın NATO Daimi Temsilciliği, Twitter'dan "Kovid-19'la mücadelede de birlikteyiz." mesajı ve kargoların üzerindeki Hazreti Mevlana'nın mesajını paylaşarak Türkiye'ye teşekkür etti.

İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümgeneral Figuero, "Türk halkı, İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız, teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İtalya, Türkiye'ye müteşekkir

İtalyan makamlarından da Türkiye'ye yoğun teşekkür mesajı geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter'dan Türkiye'nin yardım götüren uçağının fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün Türkiye'den İtalya'ya yönelik büyük bir dayanışma jesti geldi." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio, AA muhabirine yaptığı açıklamada da, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu da mevkidaşına, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "EADRCC'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı.

"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." ifadesine yer verilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de yer aldı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, tıbbi malzeme kargoları üzerindeki Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajını içeren fotoğrafı paylaşarak, İtalyan ve İspanyol halkına selam gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gün içinde gönderilmişti.

İspanya, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:34 Kaynak: AA

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