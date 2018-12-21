Son Dakika Haberleri: İspanya ve Katalanlar Krize Çözüm Kararı Aldı

İspanya ve Katalanlar Krize Çözüm Kararı Aldı

3 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sancez ile ayrılık yanlısı Katalonya'nın Başkanı Quim Torra ülkede yaşanan krizi çözme kararı aldı.

İspanya ve Katalanlar Krize Çözüm Kararı Aldı, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sancez ile ayrılık yanlısı Katalonya'nın Başkanı Quim Torra ülkede yaşanan krizi çözme kararı aldı. Öte yandan sokaklarda ayrılık yanlısı Katalanlar ile İspanyol polisi arasındaki çatışmalar sürüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sancez ile ayrılık yanlısı Katalonya'nın Başkanı Quim Torra, Katalonya'nın başkenti kabul edilen Barselona'da yapılan görüşme sonunda ülkede yaşanan krizi çözme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından her iki lider de anlaşmazlığı sona erdirmek için diyalog lehinde ortak bir bildiri yayımladı.

Yayımlanan ortak metinde, Katalonya'nın merkezi ve bölgesel yönetimlerinin geleceği konusunda bir çalışma yapılmasının kabul edildiği bildirildi. Bununla birlikte; Katalan halkının kökenleri, doğası ve çözüm beklentileri farklı olsa da, geniş bir desteğe sahip siyasi bir öneriyi ileten etkili bir diyaloğa olan bağlılıkların paylaşıldığı teyit edildi.

İki tarafın diyaloğa sıcak bakmasına karşın sokaklarda ayrılık yanlısı Katalanlar ile İspanyol polisi arasındaki çatışmaların devam ettiği kaydedildi. - BARSELONA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:42 Kaynak: İHA

Barselona, Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Güncel
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