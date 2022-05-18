İspanya ve Katar, ikili ilişkileri "stratejik ittifak" düzeyine çıkarma kararı aldı

İspanya ve Katar arasındaki ikili ilişkileri "stratejik ittifak" düzeyine taşıyacak, ekonomik ve siyasi iş birliğini artırmaya yönelik 12 anlaşma imzalandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de iki günlük resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, temaslarının son gününde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve bazı hükümet üyeleriyle görüşüp, İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun düzenlediği foruma katıldı.

İki ülkenin yaptığı ortak açıklamada, İspanya ve Katar arasında ekonomi, ticaret, eğitim, sağlık, adli ve askeri iş birliği, bilim ve inovasyon alanlarında 12 anlaşma imzalandığı duyuruldu.

İspanya ve Katar'ın bu anlaşmalarla "aralarındaki ekonomik ve siyasi bağları güçlendirerek, stratejik bir ittifak düzeyine taşıyacağı" vurgulandı.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle oluşan mevcut küresel durumda, Katar'ın İspanya için yatırımın yanı sıra enerji güvenliği için de büyük bir önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar Emiri Al Sani'nin gelecek yıllarda İspanya'ya yaklaşık 5 milyar avroluk yatırım yapma sözü verdiği de belirtildi.

Diğer yandan İspanyol basını, Katar'dan İspanya'ya gaz ithalatının 2005 yılından bu yana son iki yıldır en düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

İspanyol şirketlerin küresel olarak toplam gaz alımının sadece yüzde 2,3'ünün Katar'dan olduğu belirtilirken, yapılacak yeni anlaşmalarda Katar'dan alınacak gazın maliyetinin de artacağı yorumu yapıldı.