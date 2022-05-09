İSPANYA VE LATİN AMERİKA'NIN GASTRONOMİ ELÇİSİNDEN TÜRK ÖĞRENCİLERE ZİYARET - Son Dakika

15 ilde, 5 farklı alanda yürütülen mesleki eğitim odaklı Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES)?nın bir parçası olan Aşçı Çırağı Eğitimi kapsamında, Kolombiyalı Şef Charlie Otero İstanbul'a geldi. İspanya ve Latin Amerika'nın Gastronomi Elçisi olarak seçilen Otero, Türk öğrencilerle buluşarak onlarla Latin Amerika mutfağının özel tekniklerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ortaklığında 15 ilde 5 farklı alanda yürütülen mesleki eğitim odaklı, Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES)?nın bir parçası olan Aşçı Çırağı Eğitimi kapsamında Kolombiyalı Şef Charlie Otero bugün, ilk durağı olan İstanbul'da ağırlandı. Gastronometro'da gerçekleşen buluşmaya SES katılımcıları ve eğitmenler katıldı. 2019 yılında BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından İspanya ve Latin Amerika Gastronomi Elçisi olarak seçilen Otero; İzmir, Ankara ve Hatay'da da ziyaretlerde bulunarak SES programlarının uygulandığı oteller, halk eğitim merkezleri ve okullarda gerçekleşecek olan çalışmaları da ziyaret edecek.

'AMACIMIZ GEÇİNEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK'

SES projesinin bir yıldır uygulamada olduğunu belirten WFP Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Nils Grede, 'Katılımcılarımız Türk ve sığınmacı katılımcılardan oluşuyor. Buradaki asıl amacımız meslek öğretmektir. Sınıflardaki iş başı eğitimlerin ardından insanların yardıma ihtiyacı olmadan kendilerini ve ailelerini geçindirebilmeleri hedefindeyiz' açıklamasını yaptı.

HEDEF 5 BİN KATILIMCI

Projeye yemek odaklı mesleklerle başladıklarını ifade eden Nils Grede, sadece bununla ilgili eğitim vermediklerini söyledi. Barista, bilişim gibi pek çok konuda eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Nils Grede, 'Ankara, Kayseri, Konya, Sivas, Gaziantep, Urfa, Hatay, Mersin, Adana, Mardin gibi 15 şehirde programlarımız sürüyor. 10 değişik meslek eğitimimiz var. Bu program sonunda da 5 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

YEMEK HER ZAMAN İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİR

Aşçı Çırağı programına özel, farklı ülkelerden gelen şeflerle eğitim verildiğini belirten Nils Grede, sözlerine şunları ekledi:

'Çünkü yemeğin insanları bir araya getirdiğini düşünüyoruz. Kişiler, aileler bir araya geldikleri zaman yemek onları bir araya getiren bir faktör oluyor. Dolayısıyla biz çok zengin kültüre sahip olan Türk mutfağıyla Kolombiya mutfağını bugün bir araya getirmiş bulunuyoruz. ve katılımcılarımız da bu zengin kültürden faydalanmalarını, bu zenginliğe tanıklık etmelerini istiyoruz.'

'KOLOMBİYA İLE TÜRKİYE'NİN ORTAK YÖNLERİ VAR'

Dünyadaki her bir uğraşın aynı zamanda bir dayanışma aracı olduğunu vurgulayan Şef Charlie Otero ise 'Kolombiya'nın kültürel zenginliği ve tarihsel zenginliğini sizlere sunacağım. Türkiye ile Kolombiya kültürü arasında benzerlikler var. Mesela ikisi de sevgi ve şefkate dayanıyor. Bize atamızdan kalan en önemli malzemeleri anlatacağım. Bunların başında ise mısır geliyor. Burada mısırla ilgili geniş bir sunum yapacağım' açıklamasını yaptı.

EN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ, MENEMEN

Türkiye'de bulunduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Şef Charlie Otero, 'Kolombiya'daki farklı yükseklikte alanlar var. Bu yüzden malzeme çeşitliliğimiz de bununla şekilleniyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Ayrıca, Türk mutfağı da bizimki gibi misafirperverliğe dayanıyor. Buradaki ziyaretimin çok katkılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür karşılıklı ziyaretlerin iki tarafı da beslediğini düşünüyorum' dedi. Şef Charlie Otero, en sevdiği yemeğin ise menemen olduğunu sözlerine ekledi.