İspanya ve Portekiz, AB'ye elektrik fiyatlarına sınırlama getirilmesini teklif edecek - Son Dakika
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İspanya ve Portekiz, AB'ye elektrik fiyatlarına sınırlama getirilmesini teklif edecek

17.03.2022 16:39
İspanya ve Portekiz, AB'ye elektrik fiyatlarına sınırlama getirilmesini teklif edecek

İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik fiyatlarına üst sınır getirilmesi için Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelere ortak bir teklif sunma kararı aldı.

İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik fiyatlarına üst sınır getirilmesi için Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelere ortak bir teklif sunma kararı aldı.

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografi Bakanı Teresa Ribera, bir radyo programında yaptığı açıklamada, İspanya ve Portekiz hükümetlerinin, toptan pazardaki elektrik fiyatının megavatsaat başına 180 avroyla sınırlanması için AB ülkelerine teklif sunacaklarını söyledi.

Elektrik fiyatlarında üst sınır düzenlemesinin 2019'a kadar geçerli olduğunu ancak daha sonra kaldırıldığını anımsatan Ribera, mevcut durumda "kabul edilemeyecek seviyelere ulaşan elektrik fiyatlarına üst sınır getirilmesinin, tartışma götürmeyecek şekilde bir zorunluluk olduğunu" ifade etti.

Ribera, İspanya ve Portekiz'in ortak teklifini, 24-25 Mart'ta yapılacak AB Konseyi toplantısında sunacağını kaydetti.

İspanyol bakan, enerji krizinde çözümün AB'de olması gerektiğini ancak bir karar çıkana kadar hükümet olarak da ulusal önlemler alacaklarını belirtti.

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Avrupa Birliği, Portekiz, İspanya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya ve Portekiz, AB'ye elektrik fiyatlarına sınırlama getirilmesini teklif edecek - Son Dakika


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