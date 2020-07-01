İspanya ve Portekiz arasında sınırlar açıldı - Son Dakika

Korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında yaklaşık 3 ay sonra İspanya ve Portekiz sınırları törenle yeniden açtı.



Korona virüs kapsamında bazı ülkeler aldığı normalleşme kararlarını uygulamaya devam ederken, bazı ülkeler de sınırları açmaya başladı. İspanya ve Portekiz, korona salgını nedeniyle kapattığı sınırları yeniden açtı. Sınırların açılması için düzenlenen törene İspanya Kralı VI. Felipe, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı. İlk önce İspanya tarafındaki Badajoz'da ve daha sonra Portekiz'e ait Elvas kentinde sınır açılışı gerçekleştirildi.



Milli marşlarının okunduğu törende liderler, maske takmayı ihmal etmedi. Liderler, Portekiz'in Elvas'ta 14. yüzyıldan kalan bir kaleyi ziyaret etmeden önce, 20 kilometre uzaklıkta Badajoz'daki bir Fas kalesini ve müzesini gezdi.



Öte yandan İspanya ve Portekiz 17 Mart'ta ticari geçişler hariç sınırları kapatma kararı almıştı. İspanya'da 296 bin 351 korona virüs tespit edilirken, 28 bin 355 kişi hayatını kaybetti. Portekiz'de ise korona virüs toplam vaka sayısı 42 bin 141 olarak açıklanırken, bin 576 kişi de hayatını kaybetti. - MADRİD