İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

30.10.2020 20:33
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 160 bin 83 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 25 bin 595 artışla bugün 1 milyon 185 bin 678 olarak güncelledi.

Bu, salgının başından bu yana ülkede günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

İspanya'da ayrıca salgın kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 239 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 857 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 878'e çıktığını duyurdu.

İspanya'nın yüzde 85'inde serbest dolaşıma kısmi kısıtlama uygulanıyor

Öte yandan salgında ikinci dalganın beklenenden daha sert başlamasından dolayı 25 Ekim'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzatan İspanya'da, yerel yönetimler ilave önlemler açıklıyor.

30 Ekim-2 Kasım tarihlerinde dini bayram tatilinin olmasının da etkisiyle İspanya'nın yaklaşık yüzde 85'ine denk gelecek şekilde, 17 özerk yönetimin 15'inde serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirilerek 2 bin 400'den fazla belediyede giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Ayrıca Kuzey Afrika'da İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla kentlerinde de benzer tedbirler alındı.

OHAL kapsamında ülke genelinde 23.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp en fazla 6 kişiye toplanma izni veriliyor.

Ayrıca, eğlence yerlerinin kapatılması, bar, restoran, mağaza, dini ibadet yerlerinde doluluk kapasitesinin yüzde 50'ye indirilmesi, fuar, festival, konser gibi toplu etkinliklerin durdurulması, sporda tüm amatör branşlarda müsabakaların ertelenmesi ve bazı üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi şeklindeki önlemler de devam ediyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 656 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede günlük ölü ve vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Toplam vaka sayısının 137 bin 272'ye çıktığı Portekiz'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 468 oldu.

Portekiz hükümeti, serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyeleri artırmayı, gece sokağa çıkma yasağı getirmeyi ve bazı sektörlerde evden çalışmanın zorunlu kılınmasını içeren yeni bir OHAL ilan etmeyi planlıyor.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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