Son Dakika Haberleri: İspanya ve Portekiz'den Venezuela İçin "Özgür Seçim" Çağrısı

İspanya ve Portekiz'den Venezuela İçin "Özgür Seçim" Çağrısı

1 saat önce

İspanya ve Portekiz hükümetleri, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi sonrasında ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili "özgür seçime gidilmesi" çağrısı yaptı.

İspanya ve Portekiz'den Venezuela İçin
İspanya ve Portekiz hükümetleri, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi sonrasında ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili "özgür seçime gidilmesi" çağrısı yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Venezuela ile ilgili bir soru üzerine "Şu anda öncelik, Venezuela'da durumun daha da kötüye gitmesini önlemek. Bu yüzden özgür, demokratik ve garanti edilmiş bir seçime gidilmesi için AB'nin bir müdahalesi gerekiyor." dedi.

Borrell, Venezuela konusunda AB'nin "kararlı, açık ve ortak tavrı bulunduğunu, seçime gidilmesinde ısrarcı olduklarını" ifade ederek, Venezuela konusunda bugüne kadar çok yavaş karar almasından ötürü AB'yi eleştirdi. İspanya Dışişleri Bakanı, "Karar vermekte 4 ay zorlanmasaydık belki de bu duruma gelinmeyecekti." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği demeçte, "Maduro'nun zamanının dolduğunu anlaması için özgür seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Halkın arzusunu yok sayamaz. Ulusal Meclis de buna saygı göstermeli." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federico Mogherini'nin Venezuela'ya ilişkin açıklamasının AB üyesi ülkeler arasında hazırlandığını ve Portekiz hükümetinin görüşlerinin tamamen yansıtıldığını kaydeden Silva, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını, Venezuela halkının isteği olan özgür ve adil seçimlerin yapılmasına saygı gösterilmesini istediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Dünya
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