İspanya ve Portekiz gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için AB ile anlaştı - Son Dakika
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İspanya ve Portekiz gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için AB ile anlaştı

26.04.2022 17:10
İspanya ve Portekiz gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için AB ile anlaştı

İspanya ve Portekiz hükümetleri, doğal gaz fiyatlarını sınırlandırmak ve elektrik faturalarını düşürmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İspanya ve Portekiz hükümetleri, doğal gaz fiyatlarını sınırlandırmak ve elektrik faturalarını düşürmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Portekiz Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Duarte Cordeiro ile İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera Rodriguez, Brüksel'de basına yaptıkları ortak açıklamada, "haftalar süren yoğun teknik çalışmaların ardından AB Komisyonu ile siyasi bir anlaşmaya varıldığını" söyledi.

Birkaç günde sonlandırılacak teknik detayların ardından kısa sürede yürürlüğe girecek ve mayıs ayı faturalarına yansıyacak anlaşmanın tüm tüketicileri kapsadığını vurgulayan iki bakan, İspanya ve Portekiz'de gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesine ilişkin anlaşmanın belirli bir süre geçerli olacağını kaydetti.

Salgın ve ardından Ukrayna- Rusya Savaşı ile her geçen gün artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı mart ayı sonunda Brüksel'e giderek AB yetkilileriyle görüşmelere başlayan İspanya ve Portekiz yetkilileri, ilk olarak doğal gazda megavat başına 30 avro sınırlaması getirilmesini talep etmişti.

Varılan anlaşma gereği, megavat başına doğal gaz fiyatının referans olarak 40 avro (mevcut fiyatın yarısından daha az) ile sınırlanacağı, daha sonrasında 12 aylık bir dönem için bu fiyatın 50 avro olarak belirleneceği kaydedildi.

İspanyol Bakan Rodriguez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gerek sanayide gerekse evde tüketiciler için çok önemli olan bir anlaşma oldu. Avrupa Konseyi tarafından İber Yarımadası'na tanınan istisna dışında, elektrik fiyatının gaz fiyatları nedeniyle spot piyasada yükselmesini önlememize yarayacak ve sanayi tüketicilerinin bu indirimden faydalanmasını sağlayacak bir sistem. Gelecek aylarda gaz fiyatlarının yükselmesi karşısında bizi türbülanslara karşı koruyacak, iyi bir anlaşma." diye konuştu.

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Avrupa Birliği, Portekiz, Doğalgaz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya ve Portekiz gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için AB ile anlaştı - Son Dakika


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