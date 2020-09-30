İspanya ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarından Kıbrıs Rum kesimi ziyareti - Son Dakika

İspanya ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarından Kıbrıs Rum kesimi ziyareti

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti.

İspanya ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarından Kıbrıs Rum kesimi ziyareti, System.String[]

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Laya, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Laya, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki gerginlikler karşısında ülkesinin Rum yönetimine yönelik dayanışmasını ve desteğini dile getirdi.

İspanya'nın tek yanlı eylemleri reddettiğini kaydeden Laya, "Sürekli çözüm için tek yol müzakerelerdir, diyalogdur. İspanya'nın Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile Kıbrıs arasında desteklediği de diyalogdur." dedi.

Rum Bakan Hristodulidis ise Avrupa Birliği ve ortaklarının da desteklerini pratiğe dökmesini beklediklerini kaydetti.

İspanyol Bakan Laya, bu sabah Rum lider Nikos Anastasiadis'i de ziyaret etti.

Dendias, Rum mevkidaşıyla görüştü

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Yunan Bakan Dendias ise akşam saatlerinde Rum Bakan Christodoulides ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dendias, Yunanistan olarak Rum yönetiminin, AB'nin Türkiye'ye "yaptırım" listesine yeni özel ve tüzel kişiler eklenmesi talebini istikrarla desteklediklerini söyledi.

Dendias, "Türk ihlalciliği devam ederse Türkiye'ye karşı ekonomik önlemler uygulanması perspektifi de açık tutulmalı. Yunanistan, Türkiye faaliyetlerine devam ederse bunun sonuçları olacağı bilinsin diye bir önlemler listesi istedi. Elbette arzumuz, bu önlemlerin uygulanmak zorunda kalınmamasıdır." dedi.

Hristodulidis ise Yunan Dışişleri ile aralarındaki eşgüdüm temaslarının süreklilik arz ettiğini kaydetti. Rum bakan, Dendias'ın kendisine "başladığı zaman verimli olmasını ve özlü gelişmeleri gündeme getirmesini gerçekten umduğunu" söylediği Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleriyle ilgili durum hakkında detaylı bilgi verdiğini kaydetti.

Görüşmede Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Yunanistan ziyaretinin sonuçlarının da ele alındığını ifade etti.

Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 23:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarından Kıbrıs Rum kesimi ziyareti - Son Dakika

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