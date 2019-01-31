Son Dakika Haberleri: İspanya Venezuela'dan Gözaltındaki Gazetecileri Serbest Bırakmasını İstedi

İspanya Venezuela'dan Gözaltındaki Gazetecileri Serbest Bırakmasını İstedi

1 saat önce

İspanya, Venezuela Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Sebin) tarafından gözaltına alınan EFE haber ajansından 3 gazeteci ve onlara eşlik eden şoförün serbest bırakılmasını istedi.

İspanya Venezuela'dan Gözaltındaki Gazetecileri Serbest Bırakmasını İstedi, System.String[]
İspanya, Venezuela Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Sebin) tarafından gözaltına alınan EFE haber ajansından 3 gazeteci ve onlara eşlik eden şoförün serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınma olayı kınanarak, Venezuela makamlarından gazetecileri ve şoförü serbest bırakmaları talep edildi.

Açıklamada, Venezuela makamlarına "hukuk devleti, insan hakları ve basın özgürlüğünün merkezini oluşturduğu temel özgürlük ilkelerine saygı duyması" çağrısında bulunuldu.

İspanyol resmi haber ajansı EFE yönetimi de "Haber özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz." açıklaması yaparak, çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

İspanya'daki basın dernekleri ve siyasi liderler de gözaltına alınma olayını kınayarak, gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

EFE ajansının verdiği haberde, gazetecilerin Caracas'ta bulunduğu otele dün akşam baskın düzenleyen Sebin'den 5 kişilik ekibin, 2'si Kolombiyalı, biri İspanyol 3 gazeteciyi ve şoförü gözaltına aldığı duyurulmuştu.

EFE'nin Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bürosunda çalışan gazetecilerin Venezuela'daki olayları takip etmek için bir süredir Caracas'ta oldukları belirtildi. Gözaltına alınan EFE ekibinin, "El Helicoide" olarak tanınan Sebin'e ait Caracas'taki bir binada tutuldukları kaydedildi.

Söz konusu 3 gazetecinin Venezuela'daki olayların ardından turist vizesiyle Caracas'a giriş yaptıkları ve ülkedeki gelişmeleri takip ettikleri bilgisi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

EFE, İspanya, Venezuela, Güncel
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