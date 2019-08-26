- İspanya'ya Ait Askeri Jet Akdeniz'de Düştü- Jetin Pilotu Hayatını Kaybetti
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- İspanya'ya ait askeri jet Akdeniz'de düştü Jetin pilotu hayatını kaybettiMADRİD - İspanya ordusuna ait bir askeri jet, güneydeki Cartegena şehri açıklarında Akdeniz'e düştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:36 Kaynak: İHA
- İspanya'ya ait askeri jet Akdeniz'de düştü
Jetin pilotu hayatını kaybetti
MADRİD - İspanya ordusuna ait bir askeri jet, güneydeki Cartegena şehri açıklarında Akdeniz'e düştü. Kazada jetin pilotu hayatını kaybetti.
İspanya Savunma Bakanlığı, eğitim için kullanılan C-101 tipi bir askeri jetin ülkenin güneyindeki Cartegena şehrinin La Manga sahilinde yerel saatle 09.36'da denize düştüğünü açıkladı. İspanya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, jetin pilotu Francisco Marin Nunez'in kazada hayatını kaybettiği bildirildi.
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