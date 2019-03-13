İspanya'ya 'Dokunulmaz' Olarak Döneceğim'

KATALONYA'nın bağımsızlığı için yapılan girişimlerden dolayı tutuklu veya kaçak durumda olan Katalan siyasetçilerden bazılarının Avrupa
Parlamentosu (AP) bazılarının da İspanya
'daki genel seçimlerde aday oldukları açıklandı.
Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalan Avrupa Demokrat Partinin (PDdeCat) kurduğu "Katalonya için Birlik" ittifakı, henüz hüküm giymedikleri için seçimlere katılmalarında bir engel bulunmayan tutuklu veya kaçak Katalan siyasetçileri, AP ve İspanya genel seçimleri için teker teker aday gösteriyor.
SEÇİLİRSEM TUTUKLAYAMAZLAR
İspanyol yargısından 2017 Ekim ayı sonunda Belçika
'ya kaçan ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet
Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya için Birlik ittifakının AP seçimlerinde liste başı adayı oldu. AP parlamenteri seçilmesi durumunda mazbatasını almak için Madrid
'e gitmek zorunda kalacağı ve böyle bir durumda da tutuklanacağı iddialarına da cevap veren Puigdemont, mazbatasını almak için Madrid'e gelme zorunluluğunun olmadığını, AP parlamenteri olması durumunda dokunulmazlık kazanacağından İspanya'ya da rahatça giriş çıkış yapabileceğini ileri sürdü.
TUTUKLUYKEN ADAY OLANLAR
Tutuklu Katalan siyasetçilerden Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Josep Rull'un İspanya genel seçimlerinde milletvekili, Raul
Romeva'nın senatör, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'nın AP parlamenteri ve Joaquim Forn'un da Barselona
Belediye Başkanı adayı olacakları duyuruldu.