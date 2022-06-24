İspanya'ya Fas sınırından göçmen akını - Son Dakika
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İspanya'ya Fas sınırından göçmen akını

24.06.2022 16:16

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine, Fas sınırından 400'den fazla göçmen geçiş yapmaya çalıştı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine, Fas sınırından 400'den fazla göçmen geçiş yapmaya çalıştı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya Fas sınırından 400'den fazla düzensiz göçmen geçiş yapmaya çalıştı. Yerel hükümetten yapılan açıklamada, göçmen grubunun yerel saatle 08.40'ta sınırdaki tel örgülere akın ettiği, en az 130 göçmenin sınırı aşmayı başardığı ifade edildi. Açıklamada, göçmenlerin Fas sınırında bulunan ve Çin mahallesi olarak adlandırılan bölgedeki kontrol noktasının giriş kapısını kırdığı, dikenli ter örgüden atlayarak Melilla'ya girdiği vurgulandı. Göçmen akınının "organize edilmiş bir olay" olduğu, birçoğunun Fas sınır görevlilerinin geçişi önlemeye yönelik 2 saat süren çabalarına rağmen İspanya topraklarına girdiği kaydedildi.

AVRUPA'YA YASA DIŞI YOLLARDAN GİRMEK İSTEYEN AFRİKALI GÖÇMENLER, SIKLIKLA MELİLLA VE CEUTA'YI KULLANIYOR

Öte yandan geçtiğimiz yıl İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer toprağı Ceuta (Sebte) kentine 17 Mayıs gecesi yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, 6 bin 500'den fazlasının geri gönderildiğini açıklamıştı. İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rota haline geliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İspanya'ya Fas sınırından göçmen akını - Son Dakika

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