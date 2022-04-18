İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 3,5 ayda yüzde 29 arttı - Son Dakika
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İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 3,5 ayda yüzde 29 arttı

18.04.2022 14:19
İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 3,5 ayda yüzde 29 arttı

İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerde son yıllarda görülen artış bu yıl da devam etti.

İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerde son yıllarda görülen artış bu yıl da devam etti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 1 Ocak-15 Nisan'da ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 9 bin 317 oldu.

Düzensiz göçmenlerin 8 bin 145'i deniz yoluyla İspanya'ya geldi. Ülkenin güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelenlerin sayısı 6 bin 359 olarak hesaplandı.

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bir yıl öncesine oranla yüzde 60 artış olması dikkati çekti.

İspanya'ya kara yolundan düzensiz göçün en yoğun olduğu yerler ise Fas sınırındaki Melilla ve Ceuta şehirleri olarak belirtildi.

Düzensiz göçmen akınını durdurabilmek için Fas ile ilişkilerini güçlendirme kararı alan İspanyol hükümeti, Batı Sahra sorunundan dolayı yaklaşık 10 ay süren diplomatik krizi sonlandırıp, bu ülkeyle ikili anlaşmalarını nisan ayı başında yürürlüğe sokmuştu.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre İspanya'ya 2020'de 42 bin 97, 2021'de ise 41 bin 945 düzensiz göçmen geldi.

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İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları, İspanya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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