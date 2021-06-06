İspanya, yarından itibaren ülkeye girişte Kovid-19 hızlı antijen testlerini de kabul edecek - Son Dakika

İspanya'da turizm sektörünün talepleri doğrultusunda, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, ülkeye girişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı veya test zorunluluğuyla ilgili uygulamalar yarından itibaren gevşetilmeye başlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar gereği, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren Kovid-19 aşı süreci, en az 14 gün önce tamamlanmış turistler ülkeye serbest giriş yapabilecek.

Kovid-19 aşılarında Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna dışında Çin aşıları Sinopharm ve Sinovac-Coronavac da geçerli olacak.

Ayrıca, Kovid-19'un farklı varyantlarının tespit edildiği Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika haricinde, Avrupa Birliği (AB) dışında kalan tüm ülkelerin vatandaşları da ülkeye girişten 48 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlu hızlı antijen testlerini ibraz edebilecekler.

İspanya şimdiye kadar hızlı antijen testlerini kabul etmeyip, sadece PCR testleriyle girişe izin veriyordu.

Turistlere kapılarını yarından itibaren açacak İspanya, 27 AB ülkesinin üzerinde anlaşmaya vardığı şekilde, bu ülke vatandaşlarını aşı olduğuna dair QR kodlarıyla veya negatif sonuçlu PCR ve antijen testleriyle ülkesine alacak.

Deniz veya hava yoluyla İspanya'ya gelen tüm turistler, burada ikamet edecekleri yerleri ve bağlantı kurulabilecek telefon numaralarını da dolduracakları form (Spain Travel Health) ile ibraz etmek zorunda kalacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu yaz, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artışla 8,5 ila 10 milyon turist beklediklerini açıklamıştı.

Kovid-19'dan dolayı uygulanan olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandıran İspanya, normalleşme kapsamında önlemleri de büyük oranda gevşetti.

Ülkenin büyük bölümünde bar ve restoranlarda iç mekanlarda 6, dış mekanlarda 10 kişiye kadar oturma izni veriliyor.

Kovid-19'dan can kaybının 80 bin 196'ya, toplam vaka sayısının da 3 milyon 697 bin 987'ye ulaştığı İspanya'da, mevcut durumda nüfusun yüzde 21,6'sına denk gelecek şekilde 10 milyondan fazla kişinin aşılanma süreci tamamlandı.