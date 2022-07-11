İspanya, Yazın İkinci Sıcak Hava Dalgasıyla Karşı Karşıya

MADRİD, 11 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (AEMET) Pazar günü 30 il için alarm vermesiyle birlikte İspanya bu yazın ikinci sıcak hava dalgasını yaşamaya başladı. İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz'da sıcaklıkların 43 santigrat dereceye ulaşması, Sevilla, Cordoba, Jaen ve Caceres kentlerinde de 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bu kentlerin tamamı sarıdan kırmızıya uzanan üç aşamalı alarm sisteminde "turuncu" alarm seviyesine alındı. İspanya'nın orta ve güneybatı kısımlarının çoğu turuncu ya da sarı alarm kapsamına geçirildi. Başkent Madrid'de sıcaklıkların 38 santigrat dereceye varması beklenirken, ülkenin orta kısımlarındaki Avila, Salamanca, Segovia, Soria ya da Valladolid gibi diğer kentlerin tamamı da sarı alarm kapsamına alındı.

Sıcaklıkların Pazartesi günü değişmesi beklenmiyor ancak AEMET'in Zamora, Valladolid ve Salamanca kentlerine yönelik uyarı seviyesini sarıdan turuncuya çıkarmasıyla sıcaklıklar Salı günü daha da yükselebilir. Ülkenin bazı kısımlarında bir haftadan uzun süren ilk sıcak hava dalgası Haziran ayında yaşanmıştı ve bu kadar erken gerçekleşen ilk dalgaydı. Haziran'daki sıcak hava dalgasında Jaen kentinde sıcaklık 44 santigrat derecenin üzerine çıkarken Madrid'in güneyindeki Toledo'da da 43 dereceye kadar ulaşmıştı. İspanya, bu sene ayrıca yüzyılın en sıcak Mayıs ayını geçirdi. İspanya, olağandışı yükseklikteki sıcaklıklar nedeniyle bu yıl halihazırda büyük orman yangınlarından etkilendi ve 2022 yılında şu ana kadar 19.000 hektardan büyük alan kaybedildi. Bu, son yıllardaki ortalamanın iki katı. Sıcak havanın ortalamadan düşük yağışla birleşmesi, İspanya'nın su rezervlerinin endişe verici seviyelere düşmesi anlamına da geliyor. Son hesaplamalar su seviyesinin ortalama yüzde 45,32 kapasitede olduğunu gösterdi. Endülüs ve Extremadura'nın güney bölgelerinde ise su seviyesi sadece yüzde 35 kapasitede.