İspanya'yı dolu vurdu
18 dakika önce
İspanya'yı dolu vurdu.
İspanya Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
'yı dolu vurdu. Yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken; çok sayıda aracın camlarının kırıldığı bildirildi.
İspanya'yı vuran dolu özellikle Madrid kentinde etkili oldu. Dolu sonucu çok sayıda otoyol trafiğe teslim olurken, metro ve toplu taşıma araçlarında da gecikmeler yaşandı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle, çok sayıda işletmeyi de su bastığı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşları yağış sırasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
Görüntü Dökümü
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-Yağışa dair farklı bölgelerden görüntüler
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