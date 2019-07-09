Son Dakika Haberleri: İspanya'yı sel vurdu: 1 ölü
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İspanya'yı sel vurdu: 1 ölü

34 dakika önce

İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'yı sel vurdu: 1 ölü, System.String[]
İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Selde, çok sayıda araç hasar alırken ve işletmeleri su bastı.
Sel, Navarra bölgesindeki Tafalla'da meydana geldi. Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda aracın selde sürüklenerek hasar gördüğü, işletmelerin ise sular altında kaldığı duyuruldu.
Yerel medya, Tafalla'ya giden tüm yolların trafiğe kapandığını duyurdu.


- İspanya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
İspanya, Dünya
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