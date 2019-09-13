Son Dakika Haberleri: İspanya'yı sel vurdu: 3 ölü
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İspanya'yı sel vurdu: 3 ölü

43 dakika önce

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

İspanya'yı sel vurdu: 3 ölü, System.String[]

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Yaşanan sel sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son günlerde şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden 51 yaşında bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduklarını, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiği belirtiliyor. Bu sabah bir kişinin aracıyla seyahat ederken oluşan sel sonucu tünelin altında aracında kaldığı ve hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şiddetli yağışlar sonucu sular altında kalan ve selden en çok etkilenen şehirler arasında Alicante bulunuyor. Sular altında kalan şehirde yetkililer yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer eğitim öğretime ara verirken halkı araç kullanmamaları konusunda uyardı.

(İHA)

İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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