Son Dakika Haberleri: İspanya'yı sel vurdu, kurtarma faaliyetleri zor şartlarda sürüyor
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İspanya'yı sel vurdu, kurtarma faaliyetleri zor şartlarda sürüyor

49 dakika önce

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı şehirde sel felaketi yaşanıyor.

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı şehirde sel felaketi yaşanıyor. Yollar büyük zarar görürken köprülü geçitleri su bastı.

İspanya'yı sel vurdu, kurtarma faaliyetleri zor şartlarda sürüyor

İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:03 
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