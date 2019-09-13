İspanya'yı sel vurdu, kurtarma faaliyetleri zor şartlarda sürüyor
49 dakika önce
İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı şehirde sel felaketi yaşanıyor.
İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı şehirde sel felaketi yaşanıyor. Yollar büyük zarar görürken köprülü geçitleri su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:03
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