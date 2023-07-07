İspanya'yı sel vurdu, mahsur kalan kişi aracın üzerinde yardım bekledi - Son Dakika
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İspanya'yı sel vurdu, mahsur kalan kişi aracın üzerinde yardım bekledi

07.07.2023 09:47

İspanya'nın Zaragoza kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kişi aracın üzerinde mahsur kaldı. Sel sularında sürüklenen araçlar ve su basan evler nedeniyle kentte ulaşım felç oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı. Şu ana kadar selde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Sağanak yağışa teslim olan İspanya'nın Zaragoza kenti sel suları altında kaldı. Yolda mahsur kalan bir kişi, otomobilinin üzerinde çaresizce kurtarılmayı beklerken kentten gelen görüntüler endişe yarattı.

İspanya'yı sel vurdu

ULAŞIM FELÇ

Dünyerel saatle 18.00 sularında etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu. Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.

İspanya'yı sel vurdu

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP BEKLEDİ

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı. Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İspanya'yı sel vurdu
Kaynak: İHA
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Barselona, Zaragoza, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'yı sel vurdu, mahsur kalan kişi aracın üzerinde yardım bekledi - Son Dakika


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