İspanya yine erken seçime gidiyor

İspanya son dört yıl içinde dördüncü kez genel seçime gidiyor. Hükümeti kurmayı başaramayan sosyalist lider Sanchez Kasım ayında erken seçim çağrısında bulundu.İspanya'da Nisan ayındaki genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması üzerine erken seçimler yapılacak. Başbakanlık görevini yürüten Pedro Sanchez, parlamentoda bir hükümetin kurulmasını sağlayacak yeterli çoğunluğun bulunmadığını belirterek 10 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısında bulundu.



Sanchez'in açıklamaları öncesinde İspanya Kralı VI. Felipe de partilerin liderleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda hiçbir lidere yeni bir hükümet kurma görevi vermeme kararı aldı. Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, hiç bir adayın parlamentoda gereken çoğunluğu sağlamadığı vurgulandı.



Sanchez hükümeti kuramadı



Sosyalist ve İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, Nisan ayında yapılan seçimlerden birinci parti olarak parlamentoda 123 sandalye kazanmış ancak 350 sandalyeli parlamentoda hükümeti kurmaya sağlayacak çoğunluğu elde edememişti. Haziran ayında hükümeti kurma görevi alan Sanchez, sol çizgideki Podemos ve küçük bölgesel partilerin desteği ile koalisyon hükümeti kurmuş, ancak PSOE ve Pablo Iglesias liderliğindeki Podemos arasındaki görüş ayrılıkları giderilemememişti. Sanchez, Temmuz ayında parlamentoda yapılan iki oylamada da güvenoyu alamamıştı.



İspanya anayasasına göre, 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde, 10 Kasım'da erken seçimlerin yapılması gerekiyor. İspanya'da son dört yıl içinde dördüncü kez genel seçimler yapılacak.



İspanya'da 2015 yılından bu yana siyasi istikrarsızlık yaşanıyor. Podemos'un yanı sıra liberal çizgideki Ciudadanos ve aşırı sağcı Vox partilerinin güçlenmesi ile birlikte sosyalist PSOE ve muhafazakar Halk Partisi (PP) tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğu sağlayamıyor.



Kamuoyu yoklamalarına göre, Kasım ayında yapılacak erken seçimlerde Sanchez'in partisi PSOE'nin oylarını artıracağı, ancak mutlak çoğunluğu yine sağlayamayacağı tahmin ediliyor.



AFP,dpa/JD,BK



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