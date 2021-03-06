- İspanyalı gençlerden Covid-19 önlemlerini hiçe sayan oyun - Son Dakika

- İspanyalı gençlerden Covid-19 önlemlerini hiçe sayan oyun

MADRİD - İspanya'da bir grup genç, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta oyunlar oynayarak hem kendi hem de çevredekilerin sağlığını tehlikeye attı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup gencin sokakta oynadığı oyun sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Madrid'in Centro semtinde turistlerin uğrak yeri olan Espoz y Mina Caddesi'nde bir grup genç vatandaş sokağa çıkma yasağını ve Covid-19'a karşı alınan önlemleri hiçe sayarak sokak ortasında eğlence ve oyunlar düzenledi. Madrid'in merkezinde yerde arka arkaya oturarak bağıran ve tezahüratlar eden yaklaşık 15 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına uymadan ve maske takmadan salgına kendilerince meydan okudu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde fiziksel temasın yoğunlaşması dikkat çekerken görüntülerde, grubun bir polis arabasının geçtiği sırada nasıl dağıldığı da kayda geçti. Aynı zamanda gençlerden birinin, polis aracına bir cisim fırlattığı da görüntüde yer aldı. Görüntüyü kaydeden şahıs ise sosyal medya hesabında, "Ne kadar utanç verici bir şehir" ifadelerini kullandı.