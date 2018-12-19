İspanyalı Şirket Acciona Energia, Blockchain Teknolojisini Kullanmayı Planlıyor
2 saat önce
İspanya‘daki yenilenebilir enerji şirketlerinden Acciona Energia, küresel çaptaki projelerinde Blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor. Acciona’nın alt şirketi olan ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Acciona Energia, Blockchain teknolojisini araştırmaya başladı. Sürdürdüğü faaliyetlerdeki çeşitli süreçleri Blockchain ile takip etmek isteyen proje, bu doğrultuda Greenchain adlı bir proje oluşturdu. Şirket bu proje sayesinde müşterilere aktarılan elektriği gerçek zamanlı […]The post İspanyalı şirket Acciona Energia, Blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
İspanya
'daki yenilenebilir enerji şirketlerinden Acciona Energia, küresel çaptaki projelerinde Blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor.
Acciona'nın alt şirketi olan ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Acciona Energia, Blockchain teknolojisini araştırmaya başladı. Sürdürdüğü faaliyetlerdeki çeşitli süreçleri Blockchain ile takip etmek isteyen proje, bu doğrultuda Greenchain adlı bir proje oluşturdu. Şirket bu proje sayesinde müşterilere aktarılan elektriği gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Şirket, projeyi geliştirirken yazılım şirketlerinden olan FlexiDAO ile işbirliği yapacak. Şirketin amacı projeyi olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlayıp belli başlı sektörlere entegre etmek. PowerTechnology gibi kaynaklara göre şirket başlıca Güney Amerika
pazarını hedefliyor.
Acciona Energia'nın yenilik departmanından sorumlu olan Belén Linares, şirketin bu Blockchain tabanlı projesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kendisinin açıklamalarından bir kesit şu şekilde: "Git gide daha fazla insan yenilenebilir enerjinin kaynağını takip etmek istiyor. Blockchain teknolojisi bu süreci Dünya'nın neresinde olursanız olun çok daha kolay hale getirebilir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha yaygın hale popüler olan bu yolda ilk adımı atmış olmaktan mutluyuz" diye konuştu.
Bu proje aslında Acciona Energia'nın Blockchain ile ilgili yaptığı ilk proje değil. Şirket bundan önce başka bir Blockchain platformu üzerinde çalıştı ve yine FlexiDAO ile işbirliği yaptı. Acciona Energia ve FlexiDAO, bundan önce İspanya genelindeki beş farklı rüzgar ve hidroelektrik santralinde üretilen elektriği takip edebilmek için bir Blockchain platformu geliştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:29
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