İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor

22.02.2022 17:36

- İspanyalılar zorunluluğun kalkmasına rağmen maske takmaya devam ediyor İspanya'da 10 Şubat itibariyle maske zorunluluğunun kalkmasının ardından, halk tedbirli davranmaya ve maske takmaya devam ediyor.

- İspanyalılar zorunluluğun kalkmasına rağmen maske takmaya devam ediyor

BARSELONA - İspanya'da 10 Şubat itibariyle maske zorunluluğunun kalkmasının ardından, halk tedbirli davranmaya ve maske takmaya devam ediyor.

Tüm dünyada Covid-19 vakalarında artış yaşanırken İspanya hükümeti, 10 Şubat itibariyle dışarda maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı. İspanya Sağlık Bakanı Caroline Darias, ülkede Covid-19 vakalarında zirveye ulaşıldığını belirterek 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde maske takılmayacağını ve mesafe kuralına uymayanların maske takmalarının zorunlu olacağını belirtmişti.

Ancak İspanyalıların, açık alanda maske takmaya devam ettiği ve tedbiri elden bırakmadıkları gözlendi. Barselona'da yaşayan Ines Romero, "İnsanlar maskelerden bıktı. Buna saygı duyuyorum. Ama bence tedbiri elden bırakmamalı ve maske takmalıyız. Bize virüsün ortadan kalktığı söylenene kadar maske takacağım" dedi.

İspanya hükümeti, 25 Şubat'ta Kanarya Adaları'ndaki La Palma'da bölge başkanları toplantısında, kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılmasını tartışacak.

İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor
İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor
İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor

YORUMLAR
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Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor! Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!

Koronavirüs, Barselona, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanyalılar Zorunluluğun Kalkmasına Rağmen Maske Takmaya Devam Ediyor - Son Dakika


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