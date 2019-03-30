Son Dakika Haberleri: İspanyol Aşırı Sağına Karşı Barselona'da Olaylı Eylem

İspanyol Aşırı Sağına Karşı Barselona'da Olaylı Eylem

51 dakika önce

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, İspanyol milliyetçisi aşırı sağ görüşlü Vox Partisi yanlılarının gösterisine karşı meydanlara çıkan Katalonya'daki ayrılıkçı grupların şiddet eylemlerinde olaylar çıktı.

İspanyol Aşırı Sağına Karşı Barselona'da Olaylı Eylem, System.String[]
İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, İspanyol milliyetçisi aşırı sağ görüşlü Vox Partisi yanlılarının gösterisine karşı meydanlara çıkan Katalonya'daki ayrılıkçı grupların şiddet eylemlerinde olaylar çıktı.

Vox Partisi'nin "İspanya için Katalonya" başlığı altında Barselona'da organize ettiği gösteriye karşı, faşizm karşıtı ve ayrılıkçı bazı Katalan gruplar eylem yaptı. Kentteki bazı yolları kapatan, çöp bidonlarını yakan ve güvenlik görevlilerine taş, yumurta ve boya atan ayrılıkçı Katalanlar ile onlara müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda en az 7 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Katalan polisi olaylarda 5 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Diğer yandan, Barselona'daki gösteriye katılan Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimleri kazanmaları halinde, Katalonya'nın özerk yönetimini dondurup, merkezi hükümete bağlayacağını, Katalonya yerel polisini (Mossos d'Esquadra) feshedeceğini ve Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra'nın tutuklanması için savcılığa başvuru yapacağını vadetti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin "siyasetten men edilmesi gerektiğini" savunan Abascal, "İspanya düşmanları er ya da geç demokratik kurumların dışında kalacaktır. Katalonya, bir ulus değildir. Bundan daha da önemli olan İspanya'nın bir bölgesidir." dedi.

İspanya'da son dönemlerde büyüyen ve ilk defa bir genel seçime katılacak Vox'un en zayıf olduğu kentlerden biri olan Barselona'daki gösterisine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA

İspanya, Barselona, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanyol Aşırı Sağına Karşı Barselona'da Olaylı Eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]